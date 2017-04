Eleições no Reino Unido antecipadas para 8 de junho

Theresa May, responsabilizou a oposição pela decisão de convocar eleições legislativas antecipadas, acusando os partidos de fazerem "jogos políticos" e de prejudicarem o Reino Unido nas negociações do 'Brexit'.Na sua declaração, a primeira-ministra acusou a oposição de "jogos políticos" que minam o país nas negociações do 'Brexit' e afirmou que a oposição deve apoiar a sua proposta de convocação de eleições para dar uma opção aos eleitores.May disse que desde o referendo de junho, que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, "o país está a unir-se, mas Westminster não" e atribuiu a essas divisões no parlamento a decisão de convocar eleições antecipadas, algo que tinha recusado fazer desde que tomou posse, em julho."A divisão em Westminster põe em risco a nossa capacidade de fazer um sucesso do 'Brexit'", disse.A chefe do Governo afirmou ter concluído que "a única forma de garantir a certeza e a segurança durante os próximos anos é realizar estas eleições".As próximas eleições gerais no Reino Unido deveriam realizar-se apenas em 2020, mas poderão ser antecipadas se dois terços dos deputados na Câmara dos Comuns votarem a favor.O Partido Trabalhista, principal partido da oposição, já disse que apoiaria a proposta de antecipar as eleições.Segundo as sondagens, o Partido Conservador, de Theresa May, está à frente dos Trabalhistas. Uma vitória clara nas eleições irá reforçar o mandato da primeira-ministra nas negociações do 'Brexit'.