Espanca namorada por achar que o 'ex' tinha um pénis maior

Homem de 29 anos tornou-se obsessivo com o tamanho do seu órgão sexual depois de conhecer o antigo companheiro da parceira.

12:22

Nathan Galvin, um homem de 29 anos, espancou violentamente a namorada depois de a confrontar com o facto de o ex-namorado dela ter ou não um pénis maior do que o seu.



O homem, residente em Kent, no Reino Unido, começou a tornar-se obsessivo com o tamanho do seu órgão genital depois de ir a uma reunião escolar dos filhos da namorada e se deparar com o seu antigo companheiro.



Momentos antes do ataque, Gavin exigiu saber qual dos dois a namorada considerava melhor parceiro sexual, adianta o jornal Metro.



Desesperada, a mulher pediu ao namorado que parasse de lhe bater e de a tentar estrangular, mas o homem não se mostrou preocupado e continuou a agredi-la violentamente.



Foi graças a um vizinho, que ouviu os pedidos de ajuda da mulher, que o homem parou de bater na namorada, numa altura em que os dois filhos desta também se encontravam em casa.



O homem admitiu a autoria do crime em tribunal e foi condenado a três anos de prisão. "Estamos perante um homem que representa um perigo para as mulheres da sua vida e para a sociedade em geral", declarou o juiz que o proibiu perpetuamente de se aproximar da companheira.



O homem já tinha sido anteriormente acusado de perpetrar quatro agressões contra antigas namoradas e duas outras contra a irmã.