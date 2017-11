Ex-acompanhante de luxo revela o que os homens querem no sexo

Mulher que dormiu com mais de 10 mil homens conta segredos em livro.

Gwyneth Montenegro, de 39 anos, foi acompanhante de luxo durante 12 anos e dormiu com mais de 10 mil homens. A mulher, natural da Austrália, escreveu agora um livro, onde revela os segredos para ter sucesso no sexo e aquilo que os homens querem ter na cama.



No livro "O tabu secreto", a ex-acompanhante desvenda a indústria do sexo e ensina as profissionais do sexo a serem financeiramente bem sucedidas.





2 yrs ago @JennyMcCarthy was the FIRST TO BREAK MY STORY in the US. Friday, Jenny is the FIRST to discuss https://t.co/lRWOSF3KYt publicly! pic.twitter.com/RSazNmLOvM — Gwyneth Montenegro (@ThisIsGwyneth) 1 de junho de 2017







Gwyneth tinha 21 anos quando fez o primeiro trabalho como prostituta e revela que a coisa mais importante para os clientes é "que se sintam necessários e desejados". "Eles querem uma mulher excitada. É a fantasia principal deles", afirma. A mulher ainda diz que uma das coisas mais importantes é que pareça "que estamos a gostar, mesmo que estajamos só a fingir". "Eles são homens comuns que só querem diversão, e querem saber que nós também nos estamos a divertir", continua.



Muitas mulheres da indústria querem usar técnicas muito elaboradas e competem umas com as outras, mas isso deve ser evitado, garante a profissional do sexo. "Não tente superar outra pessoa. Tem de se trabalhar dentro dos limites", esclarece.



Uma das perguntas que as mulheres mais fazem e querem ver esclarecida diz respeito ao tamanho do peito e a importância que isso pode ter para o parceiro. A antiga acompanhante de luxo revelou que a maioria dos homens prefere a "sensação de seios reais" e que existe um mercado para cada tipo de corpo.



"Um dos segredos pouco conhecidos neste mundo, é que há muitos homens que procuram mulheres que não são tão sensuais, que não dão tanto nas vistas, que não são tão bonitas, porque se sentem tímidos e às vezes insuficientes", revelou.

Gwyneth deixa conselhos a quem quer ter sucesso no mundo do sexo, e diz que não é preciso "a mulher ser fatal, mas que quando estiver preparada e se sentir confortável e confiante com o corpo, vai passar a ter uma ótima atitude e energia e vai ser vista como uma profissional". "Há muitas mulheres diferentes, de todas as formas, idades, tamanhos, a ganhar dinheiro com o corpo", afirma a ex-acompanhante.



Outro dos mitos é que os homens só querem as mulheres mais jovens. Com a experiência que tem, Gwyneth garante que as mulheres podem ser bem-sucedidas em qualquer idade e que muitas vezes, as de 30, 40 e 50 anos ganham muito dinheiro". Gwyneth garante que conheceu uma profissional do sexo que, com mais de 70 anos, ganhava mais de 200 euros por hora.

A mulher decidiu escrever este guia, que ajuda e capacita as mulheres que querem entrar na industria, porque sabe que muitas das mulheres que tomam a decisão de entrar neste mundo, é porque sofrem de dificuldades financeiras."Muitas raparigas vêm ter comigo e revelam que estão a desanimadas, amarguradas e com dificuldades de dinheiro... Como é que poderia ficar quieta, quando sei disto? Com a minha experiência com os 10.091 homens, não preciso de mais conhecimento, decidi passá-lo", conclui a autora do livro.