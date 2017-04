Explosão em caldeira de lavandaria provoca 3 mortos nos EUA

Dois feridos estão em situação crítica e um está a ser operado, adiantou Jenkerson.



Uma explosão numa caldeira de uma lavandaria, do tamanho de uma carrinha automóvel ligeira, projetou-a através do teto para a rua, na segunda-feira, no Kansas, provocando a morte a três pessoas e ferimentos em quatro, informaram as autoridades.Uma pessoa morreu na explosão, ocorrida na Loy-Lange Box Co., e duas outras quando uma peça volumosa da caldeira caiu num edifício de cuidados de saúde situado nas proximidades, disse o chefe dos bombeiros, Dennis Jenkerson.A explosão parece ter sido acidental, mas as autoridades estão a investigar a causa do rebentamento da caldeira de ferro, cujo peso está estimado entre uma tonelada e uma tonelada e meia.