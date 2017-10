Famosa sniper 'Branca de Neve' morta a tiro

Mulher é conhecida pela coragem em batalhas sangrentas e pelo "ódio à cobardia".

16:30

Uma atiradora do exército russo, conhecida por 'Branca de Neve', foi morta por um atirador do exército ucraniano, na Ucrânia Oriental.

Anastasia Slobodyanyuk, de 26 anos, era conhecida pela "excecional coragem" nas batalhas sangrentas da região. A vítima juntou-se ao exército russo depois de ter testemunhado a morte de uma criança de cinco anos, num cerco em Slavyansk, na Rússia, em 2014.

"Quando ela viu a fotografia da pequena menina com lacinhos na cabeça, com um vestido branco e com uma boneca no caixão, ela sabia que não podia ficar em casa sem fazer nada durante mais tempo – ela não se perdoaria", conta um amigo, recordando Anastasia. "Ela costumava dizer 'o inaceitável não pode ser aceite. Se não parares o mal, tornas-te nele'", acrescentou a mesma fonte.

Anteriormente, a 'Branca de Neve' tinha lutado na batalha do aeroporto de Donetsk, na Ucrânia, quando foi elogiada pela sua valentia e "ódio pela cobardia". "Eu vi como esta rapariga combateu no aeroporto de Donetsk, e eu sabia que ela conseguia tornar-se numa grande guerreira", confidenciou Gennady Dubovoy, um colega do exército russo.



O namorado de Anastasia era um líder rebelde chamado Mikhail Givi Tolstykh, que foi morto em Fevereiro deste ano, por um foguete lança-chamas POR-A Shmel. Givi esteve na 'lista negra' da União Europeia.

A soldado russa era um alvo a abater pelas forças de combate ucranianas. "Hoje, em Donbass, no distrito de Spartak, um atirador nosso abateu a Branca de Neve, porca, assassina, sádica. Givi voltou a ter nos braços o seu amorzinho", leu-se numa publicação no Twitter feito por um soldado ucraniano.

"Se eu estiver viva amanhã, quero ter um filho e quero torná-lo num homem de verdade – um soldado russo que protege os vulneráveis e que não se esconde nos arbustos como a maioria dos homens da Rússia", terá dito a 'Branca de Neve' antes de morrer.