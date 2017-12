Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foto de menina a beber de um charco está a chocar o mundo

Criança, com cerca de quatro anos, tenta hidratar-se com água do chão.

19.12.17

A fotografia de uma menina a beber de um charco de água, na cidade de Posadas, na Argentina, está a chocar o mundo.



No dia em que a foto foi tirada, a 14 de dezembro, os termómetros marcavam os 38 graus. Foi o jornalista Miguel Ríos, do Misiones Online, que partilhou a imagem chocante nas redes sociais. Mais de duas mil pessoas já partilharam a publicação.



O homem ia a passar na Avenida Mitre quando parou num semáforo e viu a criança, com cerca de quatro anos, de joelhos no chão a tentar hidratar-se com a água de uma poça. "Enquanto o país está em chamas, esta menina Guarani está a hidratar-se do chão. Estamos a fazer algo de mal nesta sociedade, não?", é a frase que acompanha a fotografia nas redes sociais.



A menina vive com os pais e irmãos numa praça da cidade de Posadas, onde tentam sobreviver a vender artesanato e a pedir esmola, segundo avança o Misiones Online.



Miguel Ríos, que partilhou a fotografia, afirma que o objetivo é questionar "muitas coisas" para mostrar que os membros do povo Guarani "não escolhem viver assim", mas que a situação da sociedade "os levou a isso".