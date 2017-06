Gato nasce com duas caras

O ‘raro’ episódio de um gato que nasceu com duas caras aconteceu na última segunda-feira, na região de Jacareí, São Paulo.

Segundo especialistas, o felino nasceu com um defeito congénito e foi o único de entre os cinco irmãos. Para os técnicos, este caso é algo raro de se acontecer e deve-se a um erro na formação genética do embrião.

Lilian Carla, dona do animal, referiu à imprensa local que a mãe do animal terá entrado em trabalho de parto por volta das 8h e que a deformação só foi percebida na manhã do dia seguinte.

A dona contou que o felino foi rejeitado pela mãe, que o comeu um dia após dar à luz. Para os especialistas esta é uma situação natural, caso uma das crias nasça com alguma anomalia.

Segundo a especialista em felinos Juliana Souza "não é sempre que vemos esse tipo de caso, mas acontece quando ocorre algum erro na formação genética na fase embrionária. Mesmo que a mãe não o matasse, provavelmente ele não teria um longo tempo de vida", explicou Juliana, citada por jornais locais.

Na base dessas anomalias poderá estar a vacina anticoncepcional, quando ela é aplicada numa gata já grávida, exemplificou a veterinária.

