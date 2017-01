Gémeo salva irmão preso debaixo de armário

O seu browser não suporta iframes. Faça o upgrade do mesmo.









"Somos muito agradecidos pelos laços que eles os dois criaram", escreveu Ricky referindo-se aos gémeos de dois anos.

Dois irmãos gémeos, Bowdy e Brock, estavam a brincar no quarto quando um armário caiu em cima de Brock, em Orem, EUA. Um vídeo divulgado nas redes sociais, este domingo, mostra como Browdy tenta ajudar o irmão.A mãe dos meninos, Kayli, tinha-se ausentado do quarto por breves instantes quando o móvel caiu. Nas imagens pode ver-se o esforço de Bowdy a tentar perceber como podia salvar o irmão.As imagens foram publicadas pelo pai das crianças, Ricky, que confessou ter algum receio em partilhá-las nas redes sociais. No entanto, decidiu fazê-lo para alertar outros pais para o mesmo perigo.