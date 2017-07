Gémeos ficam órfãos após mãe morrer no dia do funeral do pai

Stephanie perdeu a vida devido a uma infeção derivada da cesariana.

Jevaughn Suckoo, de 26 anos, foi encontrado morto no apartamento no estado norte-americano da Flórida onde vivia com a mulher grávida de gémeos e a filha de ambos, de um ano. O homem tinha marcas de tiros, o que leva as autoridades a crer que tenha sido assassinado.

Três dias depois de ter perdido o marido, Stephanie Caceres, que estava grávida já de nove meses, dá entrada no hospital para dar à luz. Jevaughn Jr e Lailah nasceram bem de saúde. Já Stephanie morreu dias após o nascimento, na mesma tarde em que o marido foi a enterrar.

Os recém-nascidos e a irmã, Kailanie, estão agora órfãos e a família procura formas de ajudar no crescimento das crianças.



Para tal, iniciaram uma página no site de angariação de fundos GoFundMe onde contaram a triste história desta família e pedem ajuda. "Para darmos educação e apoiarmos estes três pequeninos foi criada esta conta. Os avós vão tomar conta deles. Nunca vamos perceber porquê mas só podemos aceitar que isto se trata de um plano divino e fazer o que está ao nosso alcance para os ajudar", pode ler-se na página.

Em apenas quatro dias, o objetivo de angariar 100 mil dólares – cerca de 85 mil euros – já foi ultrapassado.