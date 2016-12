Hillary sofre nova humilhação eleitoral

No lado democrata, três ‘renegados’ do estado de Washington votaram em Colin Powell, ex-secretário de Estado de George W. Bush, e outro em Faith Spotted Eagle, chefe índio que liderou os protestos contra o oleoduto do Dakota. Por fim, Bernie Sanders, rival democrata de Hillary, teve um voto no Hawai.



Um dos ‘renegados’ republicanos votou em John Kasich, rival de Trump nas primárias republicanas, e o outro votou no antigo congressista Ron Paul.No lado democrata, três ‘renegados’ do estado de Washington votaram em Colin Powell, ex-secretário de Estado de George W. Bush, e outro em Faith Spotted Eagle, chefe índio que liderou os protestos contra o oleoduto do Dakota. Por fim, Bernie Sanders, rival democrata de Hillary, teve um voto no Hawai.

O que achou desta notícia?







8.3% Muito insatisfeito

8.3%

16.7%

16.7% 8.3%

8.3% 66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







8.3% Muito insatisfeito

8.3%

16.7%

16.7% 8.3%

8.3% 66.7% Muito satisfeito Outras 12 pessoas também já deram o seu contributo pub

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, confirmou a eleição, ao vencer a votação de segunda-feira no Colégio Eleitoral. Trump superou largamente os 270 votos necessários e viu os grandes eleitores infligirem à candidata democrata, Hillary Clinton, uma última humilhação. É que cinco grandes eleitores democratas mudaram o sentido de voto, fazendo com que Hillary tivesse ainda menos apoio do que o esperado.Habitualmente uma formalidade, a votação no Colégio Eleitoral teve este ano um extra de interesse devido às pressões de grupos cívicos que pediam aos grandes eleitores republicanos para abandonarem Trump e votarem em Hillary.Embora seja prática rara, nada, nas regras eleitorais dos EUA, impede um grande eleitor de mudar o voto. Mas, apesar da campanha contra Trump, o que acabou por acontecer foi que Hillary perdeu cinco votos eleitorais e Trump apenas dois. Este teve 304 dos 538 votos eleitorais contra somente 227 de Hillary.