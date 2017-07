Homem com motosserra faz cinco feridos na Suíça

Dois dos feridos estão em estado grave. Suspeito está a monte.

11:53

A polícia isolou partes da cidade velha de Schaffhausen depois de um homem ter ferido cinco pessoas com uma motosserra



Segundo avançam os jornais da Suíça, duas das vítimas estão em estado grave.



As autoridades estão, agora, à procura do responsável, que estará a monte.



O incidente aconteceu por volta das 10h30, hora local, numa cidade do norte do país, perto da fronteira com a Alemanha.



Desconhece-se, para já, o que levou este homem a atacar numa rua

Em atualização