Homem garante que está a ser assombrado por fantasma de bebé

Jovem captou momentos paranormais e fotos arrepiantes.

15:14

Adam Ellis, de Nova Iorque, EUA, garante que está a ser assombrado pelo fantasma de um bebé morto que invade o apartamento onde reside. O homem está convencido que a criança diabólica o persegue e vive atormentado com a situação. Já terá captado vários momentos sinistros e paranormais com uma câmara.



Adam acredita que a figura é uma espécie de Freddy Krueger, ou seja que tem o poder de controlar os sonhos das pessoas e matá-las durante o sono.



O rapaz começou a partilhar as experiências no Twitter há alguns meses, e agora conta com milhares de pessoas que seguem ansiosamente a situação para ver o que acontece.









"Então, o meu apartamento está a ser assombrado pelo fantasma de uma criança morta e que está a a tentar matar-me", escreveu no Twitter. "Ele começou a aparecer em sonhos, mas agora passou para o mundo real".

"Na primeira vez que o vi, ele estava sentado na cadeira verde", "Não me consegui mexer, fiquei paralisado", escreveu.

















O rapaz tentou desenhar a figura que o assombrava. "Ele tinha uma enorme cabeça deformada, dobrada de um lado. Fiz o meu melhor para desenhá-lo".





He had a huge misshapen head that was dented on one side. I did my best to draw it: pic.twitter.com/AJizlw7qXe — Adam Ellis (@moby_dickhead) 7 de agosto de 2017







Adam partilha tudo o que de estranho se passa no apartamento, desde plantas que caem das prateleiras, cadeiras que parecem baloiçar e que parecem provar a existência do fantasma.











O rapaz chegou mesmo a mudar-se para o andar de cima, para escapar ao bebé, mas até os gatos que tem parecem notar algo estranho. O rapaz partilhou uma fotografia dos animais assustados e a querer desvendar o que estava para lá da porta.





I'm heading to bed, but the cats are back at the door. They *only* do this in the middle of the night. It's routine now. pic.twitter.com/Ycb2JXpnFl — Adam Ellis (@moby_dickhead) 10 de agosto de 2017









Após os primeiros fenómenos paranormais, Adam conta que foi abordado por uma criança numa biblioteca. A menina chegou ao pé dele e ter-lhe-á dito "Eu sei que tens visto o Querido David". O episódio mais assustador aconteceu a 7 de novembro. O "Querido David" apareceu sentado numa cadeira do outro lado da sala a observar Adam. O rapaz sentiu-se "paralisado e mal se conseguiu mover", mas notou que havia "algo diferente". "Eu senti-me imobilizado, mas ainda conseguia mexer-me um pouco. Estava mais alerta. Conseguia mover as minhas mãos. David olhou-me, e eu estava com medo e não sabia o que ia acontecer". Adam garante que a criança se levantou da cadeira e veio na sua direção, como já aconteceu antes, mas que desta vez o rapaz conseguiu pegar no telemóvel e captar o momento, para conseguir ter provas no telemóvel.





O rapaz pegou no telemóvel no dia seguinte e reparou que as fotografias estavam todas pretas, mas que quando aumentou a luminosidade conseguiu ver "o terror" das imagens.