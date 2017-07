Homem picado por cobra venenosa mata réptil à dentada

Homem conseguiu conduzir até ao hospital para pedir ajuda.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:31

Álvaro Teixeira, um vereador da cidade brasileira de Juru, no interior do estado da Paraíba, levou o velho ditado "Olho por olho, dente por dente" ao pé da letra ao ser picado por uma cascavel, uma das cobras mais venenosas existentes no Brasil. Enraivecido, o homem agarrou a cobra com as próprias mãos e matou-a com uma forte dentada na cabeça.

"Senti uma forte fisgada na perna e, quando olhei para baixo, era uma Cascavel. Então, agarrei a cobra e mordí-a na cabeça com muita raiva. Foi instintivo.", descreveu depois o vereador, que além da actividade política como representante do Partido Socialista Brasileiro trabalha como guarda prisional numa cadeia da região.

O vereador foi mordido pela venenosa cobra quando trabalhava na sua propriedade rural, o Sítio Serrinha, e mesmo com as dores e o risco de morte, pois o veneno da cascavel é muito potente, foi ele próprio a dirigir o seu carro até ao Hospital Isaura Pires do Carmo, no centro de Juru. Depois do atendimento inicial naquela unidade de saúde, foi transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba, para receber cuidados mais especializados, e ficou internado durante quatro dias, tendo tido alta na passada segunda-feira.

Nos hospitais, inicialmente ninguém acreditou na história de que teria ele mesmo morto a cobra à dentada. Mas Álvaro convenceu a todos com uma prova irrefutável, a cascavel, cujo corpo levou com ele ao procurar atendimento médico, tanto para provar a sua história quanto para mostrar aos médicos o tipo de réptil que o picara e receber assim o antídoto mais indicado.