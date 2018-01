Piloto conseguiu aterrar o aparelho em segurança, apesar de todas as dificuldades.

O vídeo partilhado na Internet mostra um avião a ser "empurrado" pelos ventos fortes que se fizeram sentir durante uma tempestade em Amesterdão.O piloto foi obrigado a aterrar mas conseguiu levar o aparelho até à pista, mesmo com todas as dificuldades visíveis nas imagens.Dentro do avião estavam cerca de 70 passageiros que chegaram em segurança a Amesterdão.