Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inés Arrimadas recusa formar governo na Catalunha

Cidadãos não tem aliados para poder governar.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O partido conservador catalão Cidadãos, vencedor, em minoria, das eleições do passado dia 21, continua decidido a não tentar formar governo. O PP, do primeiro-ministro Mariano Rajoy, aumentou a pressão para forçar Inés Arrimadas, candidata do Cidadãos, e negociar uma aliança, mas a resposta continua a ser negativa.



José Manuel Villegas, secretário-geral do Cidadãos, explicou que não faz sentido falar de negociações quando os partidos favoráveis à unidade com Espanha não conseguiram a maioria dos votos e o seu partido recusa falar com as forças separatistas mais votadas: o Junts per Catalunya, que apoiou o ex-presidente catalão Carles Puigdemont, exilado em Bruxelas, e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), de Oriol Junqueras, que continua detido por delitos de rebelião por causa do referendo separatista de outubro e a declaração unilateral de independência.