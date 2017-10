Jornalista dos Papéis do Panamá morre em explosão de carro bomba

Daphne Galizia já tinha denunciado às autoridades locais que estava a ser alvo de ameaças de morte.

Daphne Caruana Galizia, jornalista que liderava a investigação dos Papéis do Panamá em Malta, foi assassinada esta segunda-feira, 16 de outubro. O carro onde circulava, um Peugeot 108, continha uma bomba que explodiu e matou a jornalista, segundo conta o jornal britânico The Guardian.



Daphne, de 53 anos, tinha acabado de sair de casa, na cidade de Mosta, perto da capital de Malta.



A jornalista maltesa era ainda autora de um blogue que denunciava casos de corrupção que envolviam políticos. Uma das investigações mais recentes era sobre o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, a sua mulher e outros membros do Governo. Segundo as investigações feitas, o casal utilizava offshores para esconder pagamentos ao Governo do Azerbaijão.



O dirigente de Malta diz não ter dúvidas de que a morte de Daphne Galizia está relacionada com as investigações sobre o Governo que a jornalista vinha a fazer. "O que aconteceu hoje não foi um crime comum. Isto é a consequência do total colapso do Estado de direito no país, que se tem verificado nos últimos quatro anos", segundo o The Guardian.



Joseph Muscat denunciou este "ato bárbaro" e ordenou que as forças policiais concentrassem todos os esforços para fazer justiça aos autores do assassinato. "Não pararei enquanto a justiça não for feita", afirmou durante uma conferência de imprensa. "O que se passou hoje é inaceitável a vários níveis. Hoje é um dia negro para a nossa democracia e a nossa liberdade de expressão", declarou.