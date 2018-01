Jovem de 18 anos leiloa virgindade para pagar estudos

Licitação mais alta já vai em um milhão de euros.

Uma estudante de 18 anos está a vender a virgindade por um milhão de euros. A jovem, com o nome ficticio Nicole, diz ter tomado a decisão aos 16 anos.

A modelo disse ao The Sun que quando tomou a decisão estava num relacionamento. "Eu estavam numa relação com um homem mais velho e que na altura pensou que só perderia a virgindade com uma pessoa que gostasse dela de verdade. No entanto, quando tomou a decisão que queria estudar no Reino Unido, a italiana procurou na Internet formas de pagar os estudos.

"Eu queria ter uma boa educação, então comecei a procurar na Internet maneiras para financiar os meus estudos e encontrei uma série de anúncios de leilões de virgindade. Havia meninas a vender por 3,5 milhões de euros, então decidi que ia fazer o mesmo", disse ao jornal britânico.

A jovem disse ainda que com o dinheiro quer ajudar os pais e a irmã e que quer comprar uma casa. "Há muitos homens interessados e a maior oferta até ao momento é de um milhão de euros", disse.

O leilão está a decorrer no site europeu Elite Models VIP e possui escolhas "internacionais exclusivas". Segundo o The Sun estão a decorrer cinco leilões de "virgens" mas Nicole é a que está a atrair ofertas mais elevadas.

Este site afirma ainda que antes da jovem se encontrar com o homem que lhe vai comprar a virgindade, há um médico que vai confirmar a virgindade da mesma.

"Estou um pouco nervosa, mas também estou bastante confiante, porque se um homem está disposto a pagar tanto, ele certamente será uma pessoa simpática. Tenho a certeza que vamos ter um grande momento juntos", disse.

Nicole acrescentou ainda em entrevista ao The Sun que não está preocupada com o facto de ter relações pela primeira vez com um homem desconhecido, mas sim com algum medo de sentir dores.

A família da jovem não sabe do leilão e é Nicole quem afirma que se os pais soubessem, iam ficar "destruídos".