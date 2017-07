Jovem que se preparava para ser mãe morre por tomar a pílula

Abbey Parkes começou por ter fortes dores no peito.

09.07.17

Abbey Parkes, de 20 anos, foi encontrada morta no seu apartamento depois de ter tomado a pílula. A jovem, residente no Reino Unido, tomava este método contracetivo há seis anos.

Depois de ter ido ao hospital com fortes dores no peito e ter sido medicada com analgésicos, a jovem foi mandada para casa. Quinze dias depois de ter ido ao hospital Abbey sofreu um ataque cardíaco e acabou por morrer.

Segundo avança o Mirror, a causa do enfarte foi um coágulo de sangue ligado ao consumo da pílula.

A jovem mulher tinha-se apaixonado há pouco tempo e planeava ser mãe. "Nos últimos 12 meses, Abbey andava muito feliz com o seu namorado e planeava ser mãe", disse Amanda Parkes, mãe de Abbey Parkes.