LaMia e piloto considerados culpados da queda do avião

O co-proprietário da companhia aérea, Marco Antonio Rocha Venegas, e a controlador de tráfego aéreo Celia Castedo, tamvém foram alvo de acusações.



A 29 de novembro, a queda do avião da companhia boliviana Lamia perto de Medellín (Colômbia) causou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam a bordo, incluindo a maioria dos jogadores da Chapecoense, dirigentes e jornalistas que acompanhavam a equipa de futebol brasileira, que se preparava para disputar a primeira mão da final da Taça sul-americana com os colombianos do Atlético Nacional.









A investigação do Governo da Bolívia sobre o acidente de avião que matou 71 pessoas no final de novembro revela que a companhia aérea LaMia e o pilotoforam responsáveis pela tragédia.O ministro de Obras Públicas boliviano, Milton Claros, declarou em conferência de imprensa que irão ser tomadas medidas contra os funcionários que cometeram alguma negligência na fiscalização do voo da LaMia.Claros acrescentou ainda que vão postas em prática ações para reforçar e garantir a segurança aérea no país.