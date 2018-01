Leva gato ao veterinário e encontra-o à venda no Facebook

Homem pedia 55 euros pelo animal doente nas redes sociais.

Uma mulher inglesa ficou em choque depois de levar o gato doente ao veterinário e, dias depois, encontrar uma foto do seu animal de estimação nas redes sociais, indicando que estava à venda por 55 euros.

Kelly Samuels levou o gato ‘Casper’ ao veterinário, devido a um grande abcesso que o felino tinha no lombo. O médico explicou-lhe que o tratamento iria ser muito caro e a mulher, sem recursos financeiros para fazer frente aos custos da operação do animal, resolveu manter o animal internado e recorreu a uma associação de veterinários voluntários para que Casper pudesse ser operado.

Escassos dias depois Kelly foi alertada por uma amiga de que Casper estava à venda no Facebook. Foi com grande espanto que a mulher leu o anúncio feito pelo veterinário que deveria ter tratado o seu gato.

Dizia que "os donos antigos recusaram-se a tratá-lo e abandoram-no" e que por isso Casper estava "à procura de uma casa para ficar para sempre", mediate o pagamento de 55 euros.

"O veterinário disse-me que o tratamento ia durar muito tempo e a operação era muito cara. Não tinha largas centenas de euros para gastar e, por isso, recorri a uma associação para o ajudar. Nem queria acreditar que, dois dias depois, estava à venda como se se tratasse de um gato saudável", relatou Kelly ao The Telegraph, adiantando que quando descobriu pediu o gato de volta e foi-lhe dito que não.

Revoltada, organizou um movimento e uma petição nas redes sociais, para que o animal lhe fosse devolvido.

E, com efeito, Casper já está outra vez com a dona.

Pedimos as nossas sinceras desculpas por alguma falha de comunicação e pelos problemas causados. A ação levada a cabo por um dos nossos funcionários foi feita com as melhores intenções mas acabou, infelizmente, por ser mal representada e divulgada com informação errada nas redes sociais. Já pedimos desculpa à cliente em questão e estamos muito felizes por anunciar que o Casper, após tratamento, está a recuperar com a dona em casa", escreve o consultório veterinário em comunicado.