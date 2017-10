Lidl despede funcionário por trabalhar horas a mais

Homem que trabalhava no supermercado há 12 anos chegava ao emprego uma hora antes do previsto.

Jean P., trabalhador do Lidl há mais de 12 anos, foi despedido por chegar diariamente à loja "entre 49 e 87 minutos" antes da hora de abertura. Na carta de despedimento pode ler-se que o funcionário foi mandado embora por "incumprimentos laborais muito graves".



O funcionário tinha por hábito chegar ao local de trabalho por volta das 5 horas da manhã, uma hora antes do previsto, para "preparar a loja antes da abertura ao público", o que incluía "fazer encomendas, mudar preços e repor produtos em falta nas prateleiras", segundo conta o jornal La Vanguardia.

Segundo a empresa, Jean não cumpriu a regra de que "cada minuto que se trabalha é pago e cada minuto que se trabalha deve ficar registado" e estava a trabalhar mais horas do que aquelas que o contrato previa. O funcionário do supermercado, localizado em Barcelona, Espanha, terá influenciado outros trabalhadores a fazer o mesmo, que acabaram por denunciar o caso. A multinacional alemã acabou por fazer uma investigação para apurar a situação e viu as imagens de segurança do supermercado, segundo noticia o El País.



Jean acredita que o seu despedimento é inadmissível e levou a cadeia de supermercados a tribunal com o objetivo de ser readmitido.



O advogado Juan Guerra, defende que o procedimento de Jean não era em seu proveito, mas sim "em benefício da empresa" e que "não é comum" estar a castigar-se um funcionário "por trabalhar demasiado para que a loja funcionasse de forma correta".