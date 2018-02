Mãe deixa filha ser violada e engravidar do padrasto por ter "demónio dentro dela"

Celia Beatriz agarrava a menor durante os abusos sexuais. Foi condenada a 14 anos de prisão.

Uma mulher argentina foi condenada a 14 anos de prisão depois de ter deixado que a filha, de oito anos, fosse violada ao longo de sete anos pelo padrasto. Celia Beatriz Sosa agarrava a menina durante os abusos e chegou mesmo a pedir ao seu namorado, Sergio Eduardo Gimenez, que abusasse da criança porque esta "tinha um demónio dentro dela e isso ia ajudá-la".

A menina chegou a engravidar do homem na adolescência e foi levada ao Paraguai para fazer um aborto. O namorado de Celia é procurado pela Interpol, depois de se ter posto em fuga na altura que os crimes vieram a público.

A menina, que hoje tem 17 anos, começou a ser abusada por Sergio quando tinha apenas oito anos. O caso só foi denunciado em 2015. "Ele estava sempre bêbado e eu nunca gostei dele. Foi ele que começou a dizer que eu era má e que tinha um demónio dentro de mim. A minha mãe começou a acreditar nisso e deixava que ele me violasse. Tudo começou quando eu era uma criança, tinha só oito anos. Ele acordava-me e pedia-me para lhe fazer coisas nojentas que eu não queria", contou a vítima num tribunal de Buenos Aires.

A menina só quebrou o silêncio quando teve o apoio da avó, que a ajudou a formalizar a queixa junto das autoridades e a levou ao hospital para fazer os exames que vieram a provar o horror que a menina tinha vivido.

"Os abusos tornavam-se cada vez mais regulares. Antes de eu ir para a cama ele dizia-me ‘Não te deixes já dormir porque sabes o que tens de fazer’. Depois a minha mãe vinha para o quarto, abria-me as pernas, manietava-me e agredia-me com um cinto, enquanto ele me violava. Tinha que fazer tudo o que ele mandava. Às vezes durava toda a noite. Umas vezes ele usava preservativo, outra não", revelou a menor.

Celia Beatriz Sosa foi condenada pelos crimes de maus-tratos infantis, abuso sexual de menores, agressão e obstrução à justiça.