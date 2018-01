Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe faz vídeo emocionante antes de dar bebé para adoção

Mulher faz parte da vida do filho biológico e até faz de babysitter deste.

18:35

Hannah Mongie, uma jovem norte-americana de 21 anos, deu o seu filho para adoção e fez um vídeo onde mostra os momentos emocionantes antes de oficializar a entrega do bebé aos novos pais e onde pretende explicar ao filho as suas razões para tal. A jovem ficou grávida sem estar planeado e o namorado, Kaden, morreu durante o sono dois meses depois.



O casal já tinha decidido manter a gravidez e dar a criança para adoção. Agora que a criança já nasceu, Hannah manteve o combinado com o companheiro por continuar a pensar que seria o melhor para ambos e entregou Taggart a Brad e Emily Marsh.



Apesar de já não estar todos os dias com o seu filho biológico, os pais da criança fazem questão que Hannah faça parte da vida de Taggart. A mulher é 'babysitter' da criança quando Brad e Emily precisam.



"Sempre quis ser mãe. Foi algo que sempre quis mas a altura foi a errada. Só estávamos a namorar há dois meses e era demasiado cedo na nossa relação", começa por explicar. "Chegámos a esta conclusão juntos e atingimos uma enorme paz com ela", revelou ainda Hannah.



A jovem conheceu Brad e Emily no site adoption.com e sentiu imediatamente que o perfil do casal "era o que procurava".



Após o nascimento, que ocorreu em março de 2016, Hannah ficou com o bebé durante 48 horas só para si mas, agora, as imagens de felicidade da jovem com o casal e o filho são comuns.