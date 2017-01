Mais de 700 imigrantes tentaram entrar ilegalmente em Ceuta

Nessa ocasião, metade do grupo foi repelida pelas forças policiais marroquinas, mas vários imigrantes subsaarianos conseguiram alcançar e subir o muro duplo, que tem seis metros de altura.A Cruz Vermelha espanhola enviou várias ambulâncias para o local, tendo prestado socorro a dois deles.A delegação do Governo em Ceuta anunciou que vai informar oficialmente do sucedido numa nota de imprensa.