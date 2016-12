Ex-marido de assassina da mãe, irmão e três filhos conta a sua dor

A mãe de Martina tinha sido diagnosticada com cancro e Martina estava sem emprego. Mas Andreas diz as dificuldades financeiras não podem explicar o crime. "Não consigo compreende. Não pode ter sido dinheiro. Eu dava-lhe mais de 1500 euros por mês em pensão de alimentos. A minha recebia uma pensão e o irmão tinha um bom emprego. Possivelmente ela enlouqueceu com a doença da mãe".Andreas explica ainda que a mãe de Martina tinha uma arma em casa, que terá sido usada por esta para consumar os crimes.As autoridades ainda estão a investigar o caso, que foi descoberto quando a escola que as crianças frequentavam reportou a ausência dos menores às autoridades. Foi então que a polícia descobriu os seis cadáveres na casa onde todos viviam.O caso tem ainda mais um pormenor macabro. As autoridades descobriram um saco de prendas na porta da casa. Tinha chocolates para as crianças e laranjas. Apuraram que as ofertas tinham sido deixadas por um homem com quem Martina se envolveu. E, ao interrogá-lo, aperceberam-se de que este tinha estado na casa depois dos crimes e que teve sexo com Martina, sem se aperceber que havia cadáveres nas outras divisões da casa.Quando o homem apareceu com os presentes, um dia depois do encontro sexual com Martina, ninguém lhe abriu a porta. Martina já estaria morta. As autoridades acreditam que o homem não teve nada a ver com o crime.