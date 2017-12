Mário Lino ganhou milhões com exportação de pernil

Empresa assinou contrato de 63,5 milhões com a Venezuela.

A empresa Iguarivarius, administrada por Mário Lino, é a responsável pela exportação de toneladas de carne para a Venezuela desde 2008. O administrador da empresa que faz parte do Grupovarius viajou em 2011 acompanhado por Paulo Portas até ao país liderado por Maduro.



Esta quinta-feira, o presidente da Venezuela, acusou Portugal de sabotar a entrega do pernil de porco para a quadra natalícia.



Em 2016, a Agrovarius, uma das empresas do grupo, fechou um contrato com a Venezuela no valor de 63,5 milhões de euros para que fossem exportadas 14 mil toneladas de carne, incluindo o pernil para a altura do Natal, segundo avança a revista SÁBADO.

Dentro do Grupovarius, existem as empresas Iguarivarius, Agrovarius, Metalovarius, Industriavarius, Sitvarius, Racingvarius, e Made inVarius, indica o site oficial.



Este ano, surgem imagens nas redes socias do grupo, uma parceria entre o Sporting e a empresa.