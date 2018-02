Masturbação mata 100 pessoas por ano na Alemanha

Estudo analisou práticas "arriscadas" na busca pelo orgasmo a solo.

10:58

Um estudo do Instituto de Medicina Legal alemão apurou que pelo menos 100 pessoas morrem todos os anos naquele país devido a "práticas arriscadas durante a masturbação". A causa mais recorrente de morte durante a masturbação é a privação de oxigénio, muitas vezes resultado da asfixia autoerótica, explica um dos médicos legistas à frente do estudo, o Dr. Harald Voss.

O estudo refere alguns casos específicos. O corpo de um homem foi encontrado em Hamburgo coberto de queijo e vestido com uma série de collants, um fato de mergulho e uma gabardina. O homem estava em frente a um aquecedor: quereria que o queijo derretesse no seu corpo enquanto tentava chegar ao orgasmo.

Outro homem foi encontrado na véspera de Ano Novo morto por asfixia autoerótica. Estava sufocado por correntes num quarto "onde estavam presentes imagens de cariz pornográfico".

Segundo o estudo, também há casos de mulheres que morreram durante a masturbação, mas são menos recorrentes uma vez que, segundo os autores, "são mais cautelosas nas práticas utilizadas".

O Dr. Voss considera ainda que os números oficiais de mortes na busca pelo orgasmo a solo são muito superiores, uma vez que os familiares das vítimas por vezes optam por esconder as circunstâncias da morte por vergonha.

Noutro exemplo, um homem morreu eletrocutado por luzes de Natal que tinha ligadas à corrente e aos seus mamilos. Foi a mãe que encontrou o corpo e, antes de chamar os serviços de emergência, retirou as luzes do corpo do filho. Os bombeiros ficaram confusos com as marcas de queimaduras no corpo e a mulher acabou por confessar o que tinha feito.

O Instituto de Medicina Legal alemão conseguiu apurar que 40 mortes no norte da Alemanha, entre 1983 e 2003, inicialmente associadas a paragem cardiorrespiratória, deveram-se na realidade a casos ‘escondidos’ de asfixia autoerótica. Todas as vítimas eram homens, com idades compreendidas entre os 13 e os 79 anos.

"Genitais expostos, restrição de movimentos auto-administrada, espelhos próximos do corpo, sacos de plástico na cabeça, pornografia e ausência de uma nota de suicídio são alguns dos sinais de que podemos estar perante um caso de morte acidental durante a masturbação", finaliza o médico.