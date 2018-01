Mata, desmembra e cozinha ex-mulher

Principal suspeito está em fuga.

20:22

As autoridades mexicanas encontraram o corpo de uma mulher, desaparecida desde o dia 13 de janeiro, no apartamento do ex-marido, em Taxco.

De acordo com a imprensa local, partes do corpo de Magdalena Aguilar Romero, de 28 anos, estavam desmembradas, cozidas e colocadas dentro de tachos. Os braços e as pernas da vítima estavam numa panela e a pélvis, também cozida, dentro de saco do lixo. O resto do corpo foi encontrado dentro do congelador do apartamento.

A jovem nutricionista desapareceu depois de sair de casa para ir buscar os filhos à residência do ex-marido, Cesar Gomez Arciniega, que é, de acordo com a imprensa local, o principal suspeito do crime e que está em parte incerta.

Caso o homem seja acusado deste crime pode ser condenado a 40 anos de prisão.