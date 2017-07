Mata irmã ao volante enquanto filmava para o Instagram

Adolescente embriagada estava a conduzir quando se despistou.

Obdulia Sanchez, de 18 anos, da cidade americana de Stockton, foi detida depois de ter um acidente de carro em que matou a irmã de 14 anos. O momento ficou gravado pois a jovem estava a fazer um vídeo em direto para o Instagram.

A jovem foi acusada de estar a conduzir sob o efeito de álcool e detida na Califórnia.

Jacqueline Sanchez, morreu no local e as autoridades procuram esclarecer a veracidade do vídeo, que mostra os momentos antes, durante e após o acidente.

O Daily Mail divulgou o vídeo publicado nas redes sociais, que mostra Obdulia a falar diretamente para a câmara enquanto conduz, revelando também o momento em que o carro se despista e embate contra uma cerca de arame.

Imagens chocantes mostram o corpo de Jacqueline no chão, a outra amiga que ia no carro a gritar por ajuda e Obdulia a falar com a câmara. Durante o vídeo a jovem de 18 anos diz: "Matei a minha irmã, ok? Eu sei que vou presa para sempre (…) eu adoro a minha irmã, não estava à espera disto".

"Eu matei a minha irmã, mas não quero saber. Eu sei que vou para a prisão, mas não quero saber. Desculpa, bebé", dirigindo-se a Jacqueline, que estava estendida no chão.

O vídeo termina com Obdulia, deitada ao lado da irmã, pedindo para esta acordar: "Acorda, amor! Desculpa! Eu nunca te quis matar".

O chefe da polícia de Merced County, Vern Warnke, disse que Jacqueline não estava a usar cinto de segurança quando o carro se despistou contra a cerca de arame.

A adolescente de 14 anos foi projetada pela janela de trás do carro.

A outra jovem, que seguia com as irmãs no carro, também não estava a usar cinto e sofreu lesões na perna.

A polícia da Califórnia revela que Obdulia tentou mudar bruscamente a trajetória do carro, o que acabou por fazê-lo embater na cerca de arame.

A adolescente de 18 anos está agora na Prisão de Merced County, sob a suspeita do crime de homicídio enquanto conduzia sob influência de álcool.