Matava para vender cadáveres à máfia

Paramédico injetava ar nas veias de doentes na já chamada ‘ambulância da morte’.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Um paramédico italiano do serviço de ambulâncias da pequena localidade de Biancavilla, na Sicília, foi detido por suspeita de matar pacientes para vender os cadáveres a uma funerária gerida pela máfia. O homem, de 42 anos, matava as vítimas com uma injeção de ar nas veias e pode estar ligado à morte de 12 pacientes num caso já designado como ‘ambulância da morte’.



A detenção do suspeito aconteceu depois de um arrependido da máfia ter denunciado o caso à polícia da cidade de Catânia e a um programa de investigação de uma TV italiana.



O homicida injetava ar nas veias dos pacientes que eram transportados para Biancavilla e recebia 300€ por cada cadáver quando as famílias enlutadas aceitavam os seus conselhos e entregavam os funerais à agência controlada pela máfia.



Até ao momento, o detido foi ligado à morte de três doentes terminais, mas a polícia detetou 12 outros casos de mortes suspeitas.

Alguns indícios sugerem que o esquema macabro da ‘ambulância da morte’ poderia estar a funcionar desde 2012, pelo que não se sabe ao certo quantas pessoas terão sido mortas. Algumas fontes falam de entre 40 e 50 vítimas.



Além do suspeito detido, há dois maqueiros do mesmo serviço de ambulâncias que estão a ser investigados no âmbito do mesmo caso.