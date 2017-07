Menina recém-nascida abandonada em paragem de autocarro

Imagem da bebé foi divulgada para ajudar a encontrar a mãe.

Uma menina recém-nascida foi encontrada quase sem vida e abandonada numa paragem de autocarros em Towny, no País de Gales. O bebé foi encontrado por Daniel Braxton, de 35 anos, quando passava de carro no local.

O homem fez manobras de reanimação à criança, que ainda tinha o cordão umbilical, e ligou para número de emergência. O bebé foi transportado para o hospital pelos paramédicos.

Agora, uma semana depois do internamento, a polícia divulgou uma imagem da menina para ajudar a encontrar a sua mãe. "A tua bebé precisa de um nome", escreveram as autoridades na legenda da imagem em que a criança aparece vestida com o babygrow cor-de-rosa.

A polícia espera encontrar a progenitora para perceber quais as circunstâncias deste abandono.