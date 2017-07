Menino de cinco anos castrado com água a ferver

Criança foi castigada pelo marido da ama.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12.07.17

Um menino de cinco anos teve os genitais amputados com água a ferver, num terrível castigo aplicado pelo marido da ama, a quem a criança estava entregue.

O menino Tailandês foi amarrado, antes do homem lhe deitar água ferventes dentro das calças, causando-lhe queimaduras muito graves no abdómen e pernas e destruindo-lhe os genitais.

A criança foi depois levada para um hospital em Bangkok, onde foi sujeita a várias cirurgias. A polícia não tomou ação imediata sobre o incidente, ocorrido em janeiro, e só agora, depois de um advogado muito conhecido na Tailândia, mostrar interesse no caso, é que foi aberta uma investigação.

A mãe tinha deixado o menino com uma maga enquanto foi trabalhar uma semana para outra parte do país. Ligava todos os dias mas, sem explicação, a ama deixou de atender o telefone, motivando a mãe do menino a regressar.

Os vizinhos é que lhe contaram que o filho estava no hospital, com queimaduras graves. A investigação apurou que o marido da ama pertencia à Força Aérea Tailandesa, mas que foi afastado depois do incidente.

"Este menino vai ter problemas para o resto da vida por causa deste pesadelo. Ao fim de seis meses, ainda não consegue dormir e está profundamente perturbado.É um dos casos mais gritantes de crueldade que vi na Tailândia", garante o advogado responsável pelo caso, Songkam Achariyasap.