Menino sofre de síndrome que só lhe permite ter uma expressão facial

Criança de nove anos não entende porque não pode sorrir como os outros meninos da sua idade.

Justin Tiernan-Reese é um menino de nove anos que sofre do síndrome de Moebius - uma condição extremamente rara que afeta o desenvolvimento normal dos nervos cranianos e que só lhe permite ter uma expressão facial.



A mãe, Jessica Tiernan-Reese, de 27 anos, revelou ao The Sun como o filho vive angustiado e como não sabe o que lhe responder quando este pergunta porque não pode sorrir como as outras crianças.



O menino adora utilizar filtros de aplicações no telemóvel que lhe concedam um sorriso. Apesar de tudo, a mãe garante que a criança tem uma personalidade incrível e que se adaptou lindamente à sua situação difícil.



"As pessoas não percebem se ele está ou não chateado porque não o conhecem e não fazem ideia de como ele se sente. Mas eu consigo vê-lo a sorrir através dos olhos porque o conheço lindamente", revela a mãe, enternecida.



Apesar de tudo, Jessica garante que Justin a surpreende todos os dias pela forma como ultrapassa os desafios do dia a dia. "Ele sabe que é especial e isso é que o faz querer batalhar todos os dias", termina.