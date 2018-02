Menino tira foto a mãe exausta após quimio e emociona a Internet

Mulher com cancro nos intestinos deixou-se dormir enquanto brincava com o filho.

A imagem, que depressa se tornou viral nas redes sociais, mostra uma mulher loira adormecida em cima de um monte de Legos, com um boneco ainda na mão. Trata-se de Laura Corrigan, uma inglesa de 36 anos que luta contra um cancro nos intestinos.

A fotografia foi captada pelo filho de Laura, de apenas 6 anos, que estava a brincar com a mãe. Laura tinha acabado de chegar de uma sessão de quimioterapia, mas não quis pôs de parte a oportunidade de brincar mais uma vez com o filho. O cansaço acabou por falar mais alto e a mulher deixou-se dormir em plena brincadeira.

A imagem, captada no verão passado, mostra a dura realidade que muitos pais que lutam contra um cancro enfrentam. "Foi o meu Max quem tirou a foto. Estava completamente exausta naquele dia. Estava a fazer radio e quimioterapia ao mesmo tempo e foi muito duro", recorda Laura.

A inglesa foi diagnosticada com cancro nos intestinos em março do ano passado, poucos meses após ter dado à luz o filho mais novo, Finn. A mulher conta que até os médicos ficaram em choque, porque era "muito raro" alguém tão novo ter a doença em estado tão avançado.

Quase um ano depois, Laura continua a luta contra os tumores nos intestinos, que entretanto também já chegaram aos pulmões, mas mantém a esperança, em especial por causa dos filhos. "São tudo o que me importa. Faço tudo por eles. Mas é muito cansativo. A foto que o Max tirou mostra isso mesmo. O mais novo acorda logo às 5 da manhã e depois é o dia todo sem parar. Nos dias dos tratamentos é muito complicado. Assim que paro e me sento ou deito no sofá deixo-me logo dormir", conta Laura.

A mulher explica que, depois do sucesso da fotografia, percebeu que podia partilhar os seus medos, vitórias, problemas e questões a outras mulheres e homens que sofram de cancro. Por isso, juntou-se a vários grupos de pais doentes oncológicos, onde agora troca conselhos diariamente. "É um apoio muito importante, até porque formamos a nossa pequena família", finaliza.