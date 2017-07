Miss sul-africana usa luvas em visita a orfanato

Demi-Leigh Nel-Peters está a ser acusada de racismo.

10.07.17

O que era para ser uma simples visita de uma miss a um orfanato transformou-se numa polémica que está a correr o mundo.

Demi-Leigh Nel-Peters, miss sul-africana, usou luvas durante a visita que fez ao orfanato Orlando West Community Centre Ikageng, de Soweto, em Joanesburgo, na África do Sul, e as fotos do momento estão a gerar revolta nas redes sociais.

Os funcionários do orfanato desvalorizam a atitude de Demi-Leigh Nel-Peters e descrevem mesmo como "ridícula qualquer insinuação" da miss ser "racista".

"É claro que ela não usou luvas por não querer tocar nas crianças negras", afirma Carol DyantyI, porta-voz do orfanato, à BBC.

De acordo com a mesma fonte, as luvas foram apenas uma medida de higiene usada por Nel-Peters para dar comida aos órfãos. "Pedimos que ela e todos os outros voluntários usassem luvas para manusear a comida", contou durante a entrevista, adiantando que esta medida foi tomada "puramente para proteger as crianças do risco de comida contaminada".



Críticas nas Redes Sociais

Milhares de internautas criticaram Nel-Peters no Twitter e noutras redes sociais. Muitos acusaram a miss de usar luvas "porque não queria tocar em crianças negras" e partilharam imagens da sul-africana a abraçar cães e crianças brancas sem luvas.

Nel-Peters também já reagiu à polémica. Num vídeo partilhado na sua conta oficial de Twitter, a miss diz que usou as luvas apenas por razões sanitárias e negou qualquer componente racial nas suas atitudes.