Mulher de 31 anos engravida de adolescente que conheceu no Facebook

Kathleen Martin tinha 31 anos quando conheceu Jack Fucide, de apenas 16. A mulher, natural de County Durham, no Reino Unido, contratou o jovem para a ajudar a tratar do jardim mas em pouco tempo apaixonou-se. Acabou por engravidar do adolescente e, agora, após ser mãe, resolveu contar a história de amor que vive.

A inglesa e o rapaz menor namoraram em segredo durante 7 meses, até que Kathleen descobriu estar grávida. O rapaz foi forçado a contar aos pais da relação, o que deixou a família em choque, uma vez que a namorada era oito anos mais nova do que a mãe de Jack.

Apesar da idade, Jack revelou-se "um homem muito responsável", explica Kathleen ao The Sun. Contra todas as críticas apontadas à inglesa, esta garante que não podia estar mais feliz ao lado do namorado, que hoje tem 18 anos.

Jovem ajudou no parto do filho

Kathleen estava prestes a dar à luz quando uma noite, sem aviso pévio, rebentaram-lhe as águas em casa e começou com contrações muito fortes. "O bebé estava mesmo a nascer, não havia tempo. Eu só gritava e o Jack ficou sempre muito calmo. Ligou para o hospital e eles explicaram-lhe tudo. Foi ele que ajudou o nosso filho a nascer", conta a inglesa.

O parto durou pouco mais de 10 minutos, altura em que o casal entrou em pânico. O bebé estava azul e não respirava. "O jack entrou logo em ação: enrolou toalhas à volta do corpo do bebé e massajou o corpo dos pés à cabeça. O nosso menino começou logo a ganhar cor e a chorar, foi um alívio", explica Kathleen.

O pequeno Jay tem agora nove meses e Kathleen explica que todos são "uma família feliz". A mulher tem outros dois filhos de relações anteriores, com 13 e cinco anos.

"Damo-nos todos bem, é um sonho. O Jack é um pai fora de série e muito responsável. Enquanto os amigos vão sair à noite, ele fica em casa a cuidar do nosso filho, ou então está a trabalhar. Ajuda-me em tudo. Não podia pedir melhor companheiro", conclui a inglesa.

