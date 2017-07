Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Divulga imagens de abusos sexuais durante recruta

Rebbeca tinha 21 anos quando tudo aconteceu.

09:40

Rebbeca Crookshank, uma antiga militar da Força Aérea Real do Reino Unido, decidiu divulgar fotografias antigas onde se vê a mesma, na altura com 21 anos, a ser vítima de abusos sexuais por parte de colegas durante uma recruta.



Os factos remontam a 2001, numa altura em que Rebecca era a única mulher entre 28 soldados recrutas que se encontravam colocados nas Ilhas Falklands.



Nas imagens pode ver-se Rebbeca a ser colocada em posições de cariz sexual, enquanto à sua volta se encontram outros soldados despidos, com apenas uma luva a cobrir os seus órgãos genitais.



Passados 16 anos, a mulher, que atualmente trabalha como atriz, decidiu tornar públicas as imagens para evitar que outras mulheres passem pelo mesmo. "Eu não vou ser silenciada", disse Rebecca ao The Sun.



"Naquela noite eles subjugaram-me a diversas coisas que eu não queria fazer. Apesar de ter estado sempre vestida, estava em pânico. Havia uma total escuridão e eu não sabia o que me podia acontecer", recorda a antiga recruta.



Rebbeca trabalha ainda como ativista contra o assédio sexual e tem como grande objetivo consciencializar as pessoas para a igualdade no trabalho, de modo a evitar que situações como a sua voltem a acontecer.