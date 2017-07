Mulher fotografada a segurar o filho momentos antes de se fazer explodir

Muçulmana detonou bomba com o bebé nos braços.

09.07.17

A fotografia de uma mulher muçulmana a segurar o filho bebé ao colo, momentos antes de fazer explodir um artefacto que transportava numa mala de mão, em Mossul, no Iraque, está a correr o mundo.A fotografia foi tirada minutos antes desta se ter feito explodir, com o filho nos braços.Segundo um especialista em conflitos no médio oriente, a mulher terá tentado detonar a bomba no preciso momento em que a imagem foi captada, e na qual a muçulmana passava por entre soldados das tropas iraquianas, numa área da cidade libertada recentemente das forças jiadistas.O ataque perpetrado pela mulher-bomba matou, para além do filho bebé, dois soldados iraquianos e deixou alguns civis gravemente feridos.As autoridades iraquianas estão perto de decretar a derrota do Daesh na cidade de Mossul, depois de já terem reconquistado grande parte do território por estes outrora ocupados.