Mulher enterrada viva e corpo é encontrado revirado dentro do caixão

Testemunhas garantem que ouviram gritos.

A família de Rosângela Almeida dos Santos, que foi enterrada há mais de 10 dias na cidade brasileira de Riachão das Neves, acredita que a mulher, de 37 anos, foi enterrada viva depois de um erro médico.

O túmulo foi violado pela família depois de vários moradores de casas localizadas perto do cemitério municipal afiançarem que ouviram gritos.

De acordo com o site G1, a mãe da mulher, Natalina Silva, garantiu que o corpo de Rosângela foi encontrado revirado no caixão, quente e com ferimentos nas mãos e testa, como se tivesse tentado sair do túmulo.

"Ela ainda gemeu duas vezes, mas depois parou", afirmou Natalina Silva.

Rosângela foi enterrada no dia 29 de janeiro, depois de ser declarada morta no Hospital do Oeste, em Barreiras, onde estava internada com uma infeção respiratória. A certidão de óbito aponta para um choque séptico como causa da morte.

A situação está agora sob investigação da Polícia Civil de Riachão das Neves.