Filma a própria morte durante discussão com vizinho

Willyene levou dois tiros na cabeça. Deixa três filhos.

04.10.17

Uma mulher brasileira gravou o momento no qual foi morta durante um desentendimento com o vizinho. Nas imagens, é possível ver a discussão entre os dois e o homem a puxar a arma do crime. Depois, só se ouvem gritos e dois tiros.



As imagens, captadas em com o telemóvel em Santana de Cataguases, no Brasil, mostram uma acesa troca de palavras entre os dois. O homem, que a jovem trata por Juliano, acaba por levantar a t-shirt e tirar uma arma das calças. A jovem levou dois tiros na cabeça.



O motivo da discussão não é ainda claro mas os jornais locais referem que o atacante terá lançado boatos sobre a vida pessoal da vítima, mãe de três filhos. Esta não seria a primeira vez que os dois se desentendiam mas o ataque mortal teve lugar no passado dia 23.



O atacante, de 40 anos, já foi preso e vai responder por homicídio.

As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis: