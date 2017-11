Nascente do Rio Douro está completamente seca

Nos Picos de Urbión, em Espanha, o cenário é catastrófico.

Nacimiento del río Duero, seco, ayer, 1 de nov. Nunca visto así en esta época.

A seca que tem vindo a atingir Portugal nos últimos meses também está a provocar danos igualmente severos e preocupantes em Espanha. No país vizinho, a falta de água é visível na nascente do Rio Douro, nos Picos de Urbión, província espanhola de Soria. O cenário é catastrófico: a nascente está completamente seca, sem uma única gota de água.O jornal espanhol El Mundo ressalva que a nascente daquele que é um dos maiores rios da Península Ibérica não tem água, algo nunca antes visto ou recordado pelos habitantes mais antigos da região."Se fosse em setembro até podia ser encarado como normal, mas nunca no início de novembro. Há algumas pequenas fendas de onde brota um bocadinho de água, mas este ano está a ser um desastre para o rio Douro, é impressionante", disse ao jornal Agustín Sandoval, o responsável pelo Meteoduero, um boletim meterológico daquela região.Também o autarca de Doruelo de La Sierra se mostrou extremamente preocupado com a situação de seca que assola a região, principalmente tendo em conta a altura do ano em que esta ocorre.A ausência de chuva durante os últimos 45 dias são a principal causa apontada pelos especialistas para explicar este fenómeno. Também as elevadas temperaturas sentidas durante o verão na região e a pouca caída de neve no inverno passado contribuíram para esta situação.