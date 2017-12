Padre católico anuncia que é gay e recebe ovação de pé

"A história do Greg faz com que cada um de nós recorde o chamamento de Deus para continuar a crescer em compreensão e a viver vidas santas e castas", referiu ainda Jerome Listecki.





"Hoje, eu quebro o silêncio e solto-me da vergonha que se apoderou de mim desde cedo".

"Como a Igreja ensina, aqueles que se sentem atraídos pelo mesmo sexo têm de ser tratados com compreensão e compaixão. Como padres que fizemos o voto do celibato, sabemos que todas as semanas há pessoas que se debatem com a questão da homossexualidade", declarou o arcebispo em comunicado.O padre Greg confirmou ainda que era gay através de uma crónica que escreveu para o National Catholic Reporter , onde explica que esta foi a altura certa para deixar de carregar este fardo da sua orientação sexual.