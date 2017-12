Padre gay fica sem-abrigo depois de dar chaves de casa ao marido de 24 anos

Homem de 79 anos tem ficado em casa de alguns amigos.

Um vigário reformado, de 79 anos, ficou sem-abrigo depois do marido, de 24 anos, lhe ter ficado com as chaves de casa antes do casal se ter separado.

Philip Clements, inglês, que tem mais 55 anos do que o ex-marido, começou a relação com Florin Marin, um jovem modelo romeno, através da Internet.

Os dois conheceram-se através de um site de encontros e, apaixonado, o ex-padre vendeu a casa em Sandwich, no Reino Unido e decidiu ir atrás do amor, para a Roménia. Resolveu casar-se com Florin e comrpou uma casa para os dois em Bucareste.

A relação atravessou alguns problemas, nomeadamente porque Florin, de 24 anos, proibiu o marido de o acompanhar com os amigos a bares e discotecas, por considerar que Philip era "muito velho" e poderia "correr risco de vida".

Entre abril e agosto deste ano o casal manteve-se junto até que Philip teve que voltar ao Reino Unido para se submeter a vários exames e a uma operação que já tinha agendada. Com medo de morrer na cirurgia e deixar o marido sem nada, deu as chaves de casa a Florin e passou a habitação que tinha comprado para o nome do jovem companheiro.

Quando voltou à Roménia, depois da operação, tudo se desmoronou. "Tive que ser visto por vários médicos e passei uma temporada em Inglaterra. Quando voltei, em setembro, tivemos uma discussão muito grande. Eu estava farto de estar sempre sozinho. Não sabia a língua e não conhecia ninguém. O Florin passava os dias fora de casa e saía sempre à noite, até muito tarde. E proibia-me sempre de ir com ele. Eu não compreendia, mas confiava nele", conta o ex-vigário.

Com o final da relação, o ex-vigário foi posto fora de casa e viu-se sem-abrigo. Foi obrigado a voltar para o Reino Unido com as últimas poupanças e, agora, tem vivido de ajudas de amigos.

Philip Clements está destroçado, mas ainda acredita numa possível reconciliação. "Eu perdi tudo o que tinha e fiquei no pior dos estados. No entanto perdoo-o. Continuamos a falar regularmente. Eu não quero o divórcio finalizado e ele diz-me o mesmo. E sei que ele não está a fazer isto por dinheiro, porque já não me resta nada. Disse-lhe para ele me contar quando voltar a encontrar o amor, porque eu vou perceber", finaliza o inglês.