Pai Natal cancela visitas depois de apanhar varicela

Voluntário de 71 anos está destroçado por não poder ir a escolas, lares e orfanatos.

22.12.17

Um Pai Natal, natural de Birmingham no Reino Unido, foi obrigado a ‘cancelar’ o Natal depois de ter contraído varicela.

Dave Upson, conhecido como ‘ O Pai Natal Dave’, tem 71 anos e há muito tempo que faz as delícias de miúdos e graúdos de Birmingham ao vestir-se de vermelho e visitar lares de idosos, creches, orfanatos, escolas e festas, levando pequenas lembranças e garantido bons momentos a quem nem sempre os pode ter na quadra natalícia.

Mas este ano o voluntário viu-se obrigado a cancelar os eventos que já tinha agendados para os próximos dias, tendo sido aconselhado por médicos a passar pelo menos cinco dias em casa.

Dave conta que contraiu a doença depois de ter visitado crianças em hospitais, no passado sábado, e confessa-se destroçado por não poder ir aos compromissos que já tinha marcado. "Tive que cancelar as últimas seis visitas da quadra natalícia. Estou mesmo muito chateado porque não gosto de desiludir ninguém. O pior acho que já passou. Estou no quinto dia e já não estou contagioso. Mas estou cheio de marcas e acho que as crianças fugiam de mim se me vissem assim", lamenta o Pai Natal.

No entanto, Dave assegura que tem estado a tomar a medicação e a seguir os conselhos médicos à risca, tudo para poder celebrar a véspera e o dia de Natal em pleno.

Dave, que trabalhava como arquiteto paisagista, há 18 anos que se veste de Pai Natal de forma voluntária e marca presença em eventos de solidariedade. Este ano será o primeiro em que este Pai Natal vai faltar aos compromissos.