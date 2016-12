Despedem-se da filha antes de a enviarem em missão suicida

Um vídeo chocante está a abalar a Internet. Nele, um pai sírio surge ao lado das filhas, de nove e sete anos, antes de enviar a mais nova numa missão suicida. O progenitor, alegadamente jihadista, chega mesmo a aconselhar a menina sobre como ter sucesso no ataque.

"Queres matá-los?", pergunta o pai à menina. "Espero que sim", responde a criança. Num segundo vídeo, ambas as menores surgem a dar um longo abraço de despedida à mãe.

De acordo com o Mail Online, a menina de sete anos foi a responsável por um ataque a uma esquadra da polícia em Damasco, no passado dia 16. O vídeo terá sido gravado momentos antes.

A criança terá fingido estar perdida e pedido para ir à casa de banho onde detonou um cinto de explosivos. Este ataque causou ferimentos a três agentes.

#EXPOSED! #JFS jihadist teaches his daughters how to blow themselves in sake of god, the same baby who blew herself days ago in #Damascus pic.twitter.com/YAYDEjNcKT