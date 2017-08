Pelo menos um milhão de votos manipulados na Venezuela

Garantia é dada pela empresa Smartmatic, que instalou máquinas nas urnas.

Os números da votação para a Assembleia Constituinte foram manipulados em "pelo menos um milhão de votos", conforme anunciado pela empresa Smartmatic, esta quarta-feira, na Venezuela.A empresa, que trabalha com o sistema de votação do país desde 2004, avançou em comunicado que "Graças à existência deste robusto sistema automatizado de votação, podemos saber, sem lugar para dúvidas, que nas passadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte houve manipulação nos dados de participação".As cifras oficiais dizem que participaram oito milhões de pessoas na votação, o que significa que votaram 41,53% dos eleitores. Mas a Smartmatic garante que "a diferença entre a quantidade anunciada e a que o sistema regista é de, pelo menos 1 milhão de eleitores"."Uma auditoria permitirá conhecer a quantidade exata de participação", avançou a empresa numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira em Londres.

Antonio Mugica, dono da companhia explicou à BBC que não discutiu estes resultados com o governo venezuelano. "Passámos os últimos dias a assegurar-nos de que o que estamos a dizer é preciso e que é verdadeiro. Não sentimos que alertar as autoridades da CNE [Comissão eleitoral da Venezuela] antes de fazer esta declaração fosse o mais correto. Pensamos que as autoridades não iam gostar do que temos para dizer".