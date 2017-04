Polícia e soldados fardados filmados a fazer sexo no carro-patrulha

A Garda (An Garda Siochana), força policial irlandesa, e as Forças de Defesa da Irlanda estão no centro de um escândalo sexual, depois de serem divulgados vídeos em que agentes e soldados fardados fazem sexo com uma mulher num carro patrulha.

O primeiro vídeo mostra uma mulher no interior do carro com dois soldados das Forças de Defesa. Os três fazem sexo enquanto a mulher se ri para a câmara. A cara de um dos soldados é visível. Este sorri e faz o sinal de ‘fixe’ para a câmara. As imagens foram divulgadas num site de conteúdos pornográficos e fizeram depois manchete nos jornais irlandeses.

Logo após o escândalo surgiu o segundo vídeo. A mesma mulher segura um dos jornais que noticiou o caso. Um agente com o casaco da Garda algema-a e encosta-a ao carro. A mulher faz-lhe sexo oral, antes de subir para o capot do carro-patrulha, onde os dois fazem sexo. O logótipo da Garda irlandesa é visto diversas vezes: na farda do polícia e no carro.

A mulher fala com um sotaque inglês e diz chamar-se Carla no vídeo. O Irish Sun conseguiu encontrá-la e esta confirmou ser ela que aparecia no vídeo, mas recusou-se a dizer os nomes dos agentes com quem se envolveu. "Sim sou eu, não posso comentar nem falar sobre o caso, mas sou eu nos dois vídeos", limitou-se a dizer, acrescentando que não é prostituta e que não foi ela quem divulgou os vídeos.

A Garda irlandesa disse ao The Sun que sabia dos vídeos há pouco tempo e que por isso "recusa-se a comentar o caso". As Forças da Defesa também escusaram-se a fazer qualquer comentário.

