Professora faz sexo na casa de banho de avião com aluno

Mulher foi proibida de dar aulas. Estava alcoolizada.

Eleanor Wilson, de 28 anos, que fez sexo na casa de banho de um avião com um aluno que seduziu, quando retornava de uma viagem escolar, foi proíbida de dar aulas, em Bristol, Inglaterra.



A professora de física terá tido sexo oral na casa de banho da aeronave com um aluno, o que veio a ser descoberto quando um outro ameaçou contar o sucedido se a mesma não tivesse relações sexuais com ele, conforme avança a imprensa inglesa.



A viagem escolar terá acontecido em julho de 2015. O aluno com quem a professora se envolveu terá alegado que a mesma se encontrava embriagada, depois de ter ingerido cinco miniaturas de garrafas de vinho, segundo a mesma fonte. O jovem contou que, depois da professora lhe ter feito sexo oral, os dois fizeram sexo na casa de banho da aeronave, sem proteção.



Os dois continuaram a manter uma relação, comunicando por mensagens escritas e encontrando-se fora da escola. O aluno diz que achava que a professora o amava.



O caso chegou ao conhecimento da diretora da escola, em setembro de 2015, não tendo sido tomada nenhuma medida na altura, por falta de provas.



Eleanor negou as acusações. Porém, a direção da escola considerou o testemunho do jovem credível e confiável, pelo que a docente foi considerada culpada por violar a ética profissional e proíbida de dar aulas, após ainda ter sido ainda descoberto que a mesma tentou encobrir a situação.



Eleanor dava aulas naquele estabelecimento de ensino desde 2013, sendo considerada uma docente de referência, elogiada por pais e alunos.