Quem é Sayfullo Saipov, o terrorista de Nova Iorque

O suspeito do ataque desta terça-feira em Nova Iorque que levou à morte de oito pessoas já foi identificado. Sayfullo Saipov, tem 29 anos e nacionalidade uzbeque. As autoridades encontraram uma nota que associa o suspeito ao Daesh.



O homem, que já foi detido pelas autoridades, morava na cidade de Tampa, na Florida e estava nos Estados Unidos desde 2010. Segundo fontes policiais citadas pela cadeia de televisão Fox, Sayfullo Saipov gritou 'Alá é grande' quando abandonou veículo.



A 'pick up' usada no ataque, que terá sido alugada, embateu num autocarro escolar causando vários feridos. Depois, Saipov saiu da carrinha com duas armas falsas.



Foi atingido a tiro pela polícia antes da detenção.





MANHATTAN TERROR SUSPECT IDENTIFIED: Sayfullo Saipov age 29 from Tampa, FL. #PrayForNYC pic.twitter.com/7HJGxPrkeP — Kevin Ortiz (@HighforHours_) October 31, 2017