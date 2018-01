Sismo de magnitude 7.9 lança alerta de Tsunami na costa americana

Abalo foi sentido a sul do Alasca e deixa em alerta costas americana e canadiana.

10:03

As autoridade americanas emitiram esta terça-feira um alerta de tsunami, depois de um sismo com a magnitude 7.9 (começou por ser anunciado como 8.2, mas o valor foi depois corrigido) ter abalado a costa sul do Alasca.



O tremor de terra teve o seu epicentro a 300km a nordeste de Kodiak, a uma profundidade de 10 km. Sismo foi sentido às 00.31 locais (9h31) de Lisboa, revela o Serviço de Geologia dos Estados Unidos.



O alerta serve também para o estado de British Columbia, no Canadá, que estão no nível vermelho.



As autoridades puseram também em alerta a região mais a sul, desde os Estados de Washington, Oregon e Califórnia, prolongando-se até à costa mexicana no Pacífico.





A Tsunami Watch is in effect for California, the Coast from the Cal/Mexico Boarder to the Oregon/Cal Border including the San Francisco Bay. Updates will be provided as soon as we have them#CAwx — NWS Bay Area (@NWSBayArea) January 23, 2018



O serviço de emergência de Anchorage, no Alasca, avisa que as primeiras ondas deverão chegar por volta das 1h45 locais (10h45 em Portugal). O alerta pede às pessoas que se afastem da costa: "Se estiver na zona costeira, desloque-se para terra e para um terreno alto. Um aviso de tsunami quer dizer que é possível ou que já está a acontecer um tsunami como inundações significantes. Os tsunamis são uma série de ondas perigosas, que ocorrem durante muitas horas depois da primeira vaga. A primeira onda pode não ser a maior".











Tue Jan 23 10:44:28 UTC 2018 event picture pic.twitter.com/k7EtHLoRAm — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) January 23, 2018







O National Tsunami Warning Service dos Estados Unidos dvulgou um mapa que mostra as vagas esperadas para as próximas horas no Oceano Pacífico.